تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص بالعثور على جثة لشخص مجهول في العقد الثاني بكامل ملابسه وملفوف حول رقبته حبل، بمسقى مياه بذات الناحية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) وبسؤال والده (كهربائي - مقيم بذات العنوان)، قرر بخروج المجني عليه للعمل على مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.

توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عاطلان – "لأحدهما معلومات جنائية" - مُقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بإستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة المركز، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة ترسا وأثناء سيرهما إستغلا ظلمة الطريق وخلوه من المارة وقام الأول بلف الحبل حول رقبته فأودى بحياته وقاما بإلقاء جثته بمكان العثور وإستوليا على هاتفه المحمول والتوك توك وهربا ، وأرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى (3 أشخاص - مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين)، وأمكن ضبطهم والتوك توك، حيث قرر الأول والثاني بشرائهما الـ"توك توك" من المتهمان بمبلغ 8 آلاف جنيه وبيعه للثالث بمبلغ 12 ألف جنيه.