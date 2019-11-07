والد شقيق هيثم أحمد زكي لـ"الوطن": اعتقدنا الوفاة إشاعة.. وأخوه منهار

علق رجل الأعمال عز بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد ووالد شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلا إنه استقبل خبر وفاة "هيثم" من أحد أصدقائه في لندن، فجر اليوم الخميس، وظل يتصل تليفونيا بـ"هيثم" لكن دون إجابة، فاعتقد أن الخبر لم يتعدى عن كونه إشاعة.

وأكد بركات، في تصريحه لـ"الوطن"، أنه حتى صباح اليوم لم يستطع التأكد من خبر الوفاة، حتى عرف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعث رسائل نصية إلى الفنانتين "نيللي" و"بوسي" وبالفعل تأكد من الخبر، وتواصل مع نقيب الممثلين أشرف ذكي، الذي أكد بالفعل خبر الوفاة: "قالنا إحنا في الدفنة دلوقتي.. والعزا يوم السبت".

وأكد رجل الأعمال بأنه سوف يحضر مع ابنه رامي، شقيق الفنان الراحل، للعزاء يوم السبت، وتابع أن نجله رامي يعاني من حالة نفسية سيئة حينما عرف بخبر وفاة شقيقه: "منهار.. وقافل على نفسه الأوضة".

وأوضح بركات أن رامي كان على تواصل بشقيقه الراحل، فكان آخر تواصل بينهما منذ ما يزيد عن شهر: "كان وعدنا أنه يزورنا في لندن قريب بعد ما يخلص شغل".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.