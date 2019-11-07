عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارتة الرسمية إلى دولة اليونان، التي استغرقت عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع اليونانية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقد القائد العام لقاءً ثنائيا مع وزير الدفاع اليوناني، تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

كما عقد الفريق أول محمد زكي جلسة مباحثات مشتركة مع كل من نيكولاوس بانايوتوبولوس، وزير الدفاع اليوناني، وسافاس أنجيليدس، وزير الدفاع القبرصي، وأعرب الأطراف الثلاثة في بداية المباحثات عن خالص التقدير والاحترام للجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية للدول الثلاثة لتأسيس علاقات وثيقة.

وبحث الوزراء آخر التطورات والتقدم، الذي تحقق في مجال الدفاع والأمن، مؤكدين عزمهم المشترك لتحقيق المزيد من التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات، التي تواجههم في منطقة شرق البحر المتوسط، بهدف تشجيع السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وشدد الوزراء على أن التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وجمع القدرات والمزايا النسبية بطرق بنائه من خلال المشاركة في البرامج التدريبية والمشروعات التدريبية المشتركة.

كما أدان الوزراء أعمال التنقيب التركية غير القانونية فى المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص داعين للوقف الفورى لهذه العمليات غير القانونية، والحاجة إلى احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص فى مياهها الإقليمية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما استنكر الوزراء الغزو التركي الأخير لسوريا، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية جديدة، وزيادة أخرى لتدفقات الهجرة، وأدان الوزراء محاولة تركيا تقويض سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، بغرض إحداث تغييرات في التركيبة الديموغرافية والبنية الاجتماعية للشعب السوري.

كما أكد الوزراء أنهم دخلوا حقبة جديدة من التعاون الجيو استراتيجي، بناء على إمكانيات كل منهم، ووافق الوزراء على عقد الاجتماع الثلاثي القادم لوزراء الدفاع في قبرص عام 2020.

في سياق متصل شهد الوزراء الثلاثة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك البحري الجوي "ميدوزا - 9" والذي نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص واستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط غرب جزيرة كريت باليونان ، وبمشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية أثناء معسكر التدريب الخارجي.

بدأت المرحلة الرئيسية بوصول الوزراء إلى متن حاملة المروحيات جمال عبدالناصر، حيث استمع الوزراءإلى عرض تفصيلي تضمن تدريبات ميدوزا السابقة، أعقبه الانتقال إلى متن إحدى الفرقاطات اليونانية المشاركة، حيث تم عرض ملخص للأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة.

وتابع الوزراء أعمال استقبال طائرات الأباتشي على متن حاملة المروحيات، استعدادا لتنفيذ عملية برمائية مشتركة وكذلك إقلاع طائرات "الشينوك" المحملة بعناصر الإسقاط المظلي مع قيام صائدات الألغام بمسح ممرات الإبرار، وتضمنت المرحلة تنفيذ عملية الإبرار البحري على الساحل لعناصر من قوات الصاعقة المحملة على حاملة المروحيات جمال عبدالناصر لتأمين شاطئ ضد التهديدات الإرهابية، حيث تم دفع مجموعات الاستطلاع وتنفيذ أعمال التمهيد النيراني.

وشاركت طائرات الهليكوبتر تنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات الصاعقة والمظلات، لاستكمال تدمير العناصر المعادية وتأمين الشاطئ، تحت ستر المقاتلات متعددة المهام "طراز f 16"، التي وفرت غطاء جويا للوحدات التي تم إبرارها على الساحل.

كما تم التدريب على مهام البحث والإنقاذ واكتشاف وتعقب الغواصات ومكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها، ونفذت القطع البحرية المشاركة تشكيلات عدة إبحار، أظهرت مدى قدرة الوحدات على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

وأشاد وزراء الدفاع لكل من مصر واليونان وقبرص بالأداء القتالي العالي للقوات المنفذة للتدريب، والذي يعكس المستوى المتميز من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية، فضلا عن أهمية التدريب في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات البحرية والجوية الحديثة، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وثقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة بما يساهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

حضر المرحلة الختامية الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وقائد الحرس الوطني لجمهورية قبرص، وقادة القوات البحرية واليونانية والقبرصية، وعدد من المراقبين الدوليين، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.