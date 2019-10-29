استقبل، اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، راشيل أومامو وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق لها التي تزور مصر حالياً، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وعقد الوزيران لقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الأفريقية، وعدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين، وخاصة في مجالات الأمن وتبادل الخبرات.

وأكد الفريق زكي على قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الأفريقية ودول حوض النيل، وما تتميز به من طابع استراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على دعم أواصر التعاون العسكري.

من جانبها أكدت وزير دفاع جمهورية كينيا أن العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولي، مؤكدة على تطلع شعوب القارة الأفريقية لمزيد من التقدم والاستقرار في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.