قررت الفنانة لقاء سويدان، جمع تبرعات من أصدقائها وزملائها الفنانين للمساهمة في إخراج صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتبت لقاء عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "الحزن والوجع جوانا علي فقد هيثم خصوصاً إنه وحيد ملوش حد يدعيله أو يتصدق على روحه، أنا حأبدأ بإذن الله أجمع تبرعات نعمل بيها صدقة جارية علي روحه".

وأضافت: وياريت أما أموت حد من أصحابي يعمل كدة ليا، اللي يحب يشارك من الزملاء يتواصل معايا ونفكر مع بعض نعمله صدقة ايه".