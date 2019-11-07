رباب إبراهيم تنشر آخر أمنيات هيثم أحمد زكي على فيسبوك

نشرت الفنانة وخبيرة الدعايا والإعلان، رباب إبراهيم، منشور على صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، عن آخر حوار دار بينها وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي عبر فيه عن آخر أمنياته.

وكتبت رباب في منشورها: "أنا هتجوز قريب يا رباب، هاتعمليلي أيه في فرحي، هتقفي جنب أخوكي، عايز أعزم أصحابي القريبين مش هاعمل فرح كبير قوي بس عايز أعمل حاجة حلوة لخطيبتي، أنا بحبها تعبت معايا واستحملت، و هاروح لعمرو دياب وأقوله أنا ابن حبيبك أحمد زكي هاتغني في فرحي، مذهوله مش مصدقة، ومش شايفة غير براءة وشك وضحكتك وطيبة قلبك، ربنا يرحمك ويغفرلك".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.