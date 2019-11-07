كشف مصدر مطلع بملف سد النهضة الإثيوبي عن بدء أولى جلسات الاجتماعات الفنية برئاسة وزراء الموارد المائية والري منتصف الشهر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الاجتماع سيتناول مناقشة السيناريوهات الفنية المقدمة من مصر وإثيوبيا لملء سد النهضة الإثيوبي وفقا لسنوات الجفاف والفيضان.

وأضاف أن الاجتماع سيشارك فيه مسؤولون بوزارة الخارجية من الدول الثلاث، مشيرا إلى أن مصر والسودان تنتظر توجيه الجانب الإثيوبي الدعوة الرسمية.

وكان وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا قد عقدوا اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد فيها الأخير بدعم المفاوضات للوصول إلى اتفاق مرضِ للأطراف الثلاث، على أن يتم حسم الخلافات الخاصة بالملء والتشغيل وفق جدول زمني ينتهي في يناير 2020.