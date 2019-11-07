اعتدى 3 أشخاص من أسرة واحدة على هبة محمود حسن، نائب رئيس مركز ومدينة شربين، لفظيًا بالسب والقذف، ومنعوها من تنفيذ قرار إزالة حديد "تاندة" محل لإعاقتها حركة الشارع، وتعدوا عليها بالألفاظ النابية، مؤكدين أنه لا يستطيع أحد أن يزيل لهم شيء.

وخرجت نائب رئيس مركز شربين بمحافظة الدقهلية، على رأس حملة إلا أنها فوجئت بسيل من الشتائم، واستعانوا بعضو مجلس النواب لمنع تنفيذ القرار.

وفوجئت نائب رئيس مركز شربين بأن المواطنين والنائب قدموا لمحمد عبد الغني، رئيس المركز، شكوى ضدها، رغم أن الحملة خرجت بعلمه.

وفي سياق متصل أعلن المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، في بيان له، عن إدانته للتعدي على نائبة رئيس مركز ومدينة شربين، مؤكدا أن التعدي عليها هو اعتداء على كل سيدات الدقهلية، ويعتبر تمييز ضدها كونها امرأة تؤدي عمل بالشارع، مطالبين بتدخل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، لحمايتها مما تتعرض له من اعتداءات وتهديدات.