شاروبيم: رفع آثار الأمطار بالكامل من محافظة الدقهلية

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن المحافظة شهدت موجة من الأمطار المتوسطة والخفيفة.

وأضاف شاروبيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك بعض تجمعات المياه في القرى، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالأدوات المتاحة من أجل رفع آثار الأمطار.

وأوضح أن هناك بعض الحوادث وقعت في المحافظة، بينها وفاة سيدة إثر إصابتها بالصواعق أثناء صعودها وزوجها لسطح المنزل من أجل "نزح" مياه الأمطار.

وأكد محافظ الدقهلية أن سقوط الأمطار توقف الآن، لافتا أن المحافظة مساحتها كبيرة ويوجد بها 21 مركزا ومدينة، وأشاد بجهود رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع آثار الأمطار، حيث جرى رفع آثار الأمطار بالكامل.