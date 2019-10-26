شاروبيم: رفع آثار الأمطار بالكامل من محافظة الدقهلية

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"بيلا" بعيون "قنديل": طين وبرك مياه.. فيها حاجة حلوة

"بيلا" بعيون "قنديل": طين وبرك مياه.. فيها حاجة حلوة

الغول: البرلمان الأوروبي سقط ضحية لمعلومات سياسية خاطئة

الغول: البرلمان الأوروبي سقط ضحية لمعلومات سياسية خاطئة

غرفة السياحة تطالب باستثناء محافظات الصعيد من وقف الرحلات البرية

غرفة السياحة تطالب باستثناء محافظات الصعيد من وقف الرحلات البرية

الغربية: واجهنا موجات الطقس السيىء بنجاح.. وهذا ما حدث بشبرا النملة

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"حب يسند عليه قتله".. كواليس وفاة شاب بسبب عامود إنارة في الدقهلية

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الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

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