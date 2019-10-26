قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن المحافظة لم تتعرض لسقوط أمطار اليوم، مشيرًا إلى أنه جرى سحب كل المياه التي كانت موجودة في الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن المحافظة تعرضت لرياح شديدة، لافتًا إلى أن منطقة بلقاس شهدت سرعات كبيرة من الرياح، بسبب اقترابها من البحر المتوسط، ما أسفر عن سقوط بعض الأشجار، منها شجرة سقطت على فلاح كان ذاهبًا إلى الغيط، وسقطت "بلكونة" في المنزلة دون إصابات.

وتابع: "الشوارع نشفت تمامًا، بالأمس أصدرت قرارًا بوقف الدراسة اليوم السبت، تحسبًا للأحوال الجوية، لكن الدراسة ستُستأنف في الغد، لأن الطقس أصبح مستقرًا، والخسائر بسيطة أقل من 1% من الخسائر المتوقعة".