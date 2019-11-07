عرضت شاشة "Extra news"، تقريرا تليفزيونيا يوضح مدى إهدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمال العام في بلاده، حيث تضمن التقرير جزءً من كلمة ميرال أكشينار، رئيسة حزب الخير التركي، في أحد جلسات مجلس النواب التركي وهي تُهاجم أردوغان بسبب فساده المالي.

وقالت "أكشينار"، خلال التقرير: "إننا نكره تلك النبرة بأنك مسؤول عن كل شيء، السلطة التي ترى منح زيادة على الراتب للموظفين بمقدار 4% فقط أمرا مناسبًا هي نفسها من اتخذت قرارا في بداية العام بفرض زيادات على الضرائب والرسوم بمقدار 22.5%، فالسيد أردوغان الذي يسحق الموظفين والعمال والمتقاعدين بسبب التضخم لا يتردد في فتح خزائنه عندما يتعلق الأمر بنفسه".

وأضافت: "عندما أصبح رئيسا للجمهورية في 2014، كانت ميزانية الرئاسة تقدر بـ199 مليون ليرة تركية، لكن هل تعلمون إلى أي مدى ستصل تلك الميزانية بحلول عام 2020 بسبب ذلك النظام والقصر، ستصل لـ3.1 مليار ليرة تركية".

وأشارت إلى أن ميزانية القصر اليومية تبلغ حوالي 8.5 مليون ليرة تركية، مستطردة: "دعوني أقول لكم إن تكلفة إنشاء مستشفى حكومي مدفوع التكاليف مكون من 300 سرير هي 52 مليون ليرة، بما يعني أن نفقات القصر الأسبوعية فقط يمكنها بناء مستشفى مكون من 300 سرير".