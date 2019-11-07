طلب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى من إدارة الرئيس دونالد ترامب إبلاغهم بما إذا كانت التقارير بشأن انتهاك تركيا لاتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا صحيحة من عدمه، والرد بعقوبات صارمة إذا ثبتت صحتها.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، على موقعها الإلكترونى، اليوم، أن العضوين الجمهوريين، لينزى جراهام، ومارشا بلاكبيرن، والديمقراطيين، كريس فان هولين، وريتشارد بلومنتال، وجيان شاهين، وجهوا خطاباً إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، قالوا فيه إنه «فى ظل هذه المخاطر، يحظى عامل الوقت بأهمية كبيرة».

ولفتت الصحيفة إلى أن هؤلاء الأعضاء من الحزبين من أشد المنتقدين لقرار الرئيس سحب القوات الأمريكية من معظم سوريا، والذى اعتبره كثيرون تخلياً عن القوات الكردية، التى قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية أثناء معركتها مع مسلحى تنظيم «داعش».

وفى الخطاب، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج «المنطقة الآمنة» المتفق عليها شمال شرقى سوريا، وبأن قوات تركية أو مدعومة من أنقرة تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر، وقالوا إن «ترامب» هدد فى مناسبات عدة بتدمير اقتصاد تركيا فى حالة انتهاكها لالتزاماتها.

وأضافوا أنه «تماشياً مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لفرض تطبيق اتفاق 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية قاسية».

وشددوا على أنهم سيواصلون السعى لإقرار مشروع قانون للعقوبات فى «الكونجرس».

"الفيدرالى الروسى": عودة 2000 مسلح من الشرق الأوسط يهدد بلادنا

من جهة أخرى، قال مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، ألكسندر بورتنيكوف، إن الجهاز تعرف على 2000 شخص مسلحين فى منطقة الشرق الأوسط يحاولون الرجوع إلى البلاد، ما يشكل تهديداً إرهابياً، حسبما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية، اليوم.