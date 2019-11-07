عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، فيلم وثائقي عن قناة الجزيرة القطرية، التي تتناول الأحداث بشكل بعيد عن المصداقية والمهنية وتقديم أخبار غير صحيحة، وعدم تناولها ولو مرة واحدة للشؤون الداخلية لدولة قطر، بسبب تمويلها لها.

وأوضح التقرير، أن الجزيرة أوهمت الكثير من متابعي القنوات الفضائية والإعلامية بأنها مشروع إعلامي عربي كبير ينتشر من المحيط إلى الخليج بشبكة مراسلين هي الأضخم ونقل واقعي للأحداث تنقل الرأي والرأي الآخر لكن ما حدث مناقض لذلك تمامًا.

وانطلقت "الجزيرة" في نوفمبر 1996بدعم من أمير قطر السابق حمد بن خليفة وبميزانية تجاوزت 160 مليون دولار لكنها لم تعرف بشكل واسع إلى عام 2001 مع أحداث 11 سبتمبر حينما بثت التسجيلات الخاصة بأسامة بن لادن وعناصر تنظيم القاعدة لتبدأ من حينها خط متصل من التواصل مع الإرهابيين.

وأشار التقرير إلى أن العالم خرج من أحداث 11 سبتمبر بسياسة واضحة تدعم محاربة الإرهاب وقادته لكن الجزيرة ومن قبلها قطر لم تخرج من خطابات بن لادن بل مدت الخط على استقامته وزارت مخيمات تنظيم القاعدة وأجرت المقابلات مع قاعدة التنظيم الإرهابي حتى صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد "أحمد موفق زيدان" عضوا في تنظيم القاعدة وتم وضعه على قائمة مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم.

لم يكن هذا المشهد غريبا على قناة الجزيرة التي دعمت تنظيم القاعدة بكل أذرعه أفغانستان واليمن والعراق وسوريا وليبيا وتوسعت في دعم الإرهاب فشملت تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيم "الإخوان" وميليشيات الحوثي.

وعقدت الجزيرة عدة لقاءات مع القادة من كل معسكر إرهابي وحولت الإرهابيين من مطاردين إلى نجوم شاشات فضائية كاشفة عن سياسة قطر في دعم الإرهاب وأهله.