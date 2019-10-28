قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن فضائية "الجزيرة" تنشر الأخبار التي من شأنها هدم الاقتصاد والسياحة والتأثير على الطوائف العرقية في مصر: "بيستخدموا حروب الجيل الرابع بشكل كبير".

وأضاف "المرسي" خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن الفضائية تقوم بنقل الأخبار كما تحدث؛ ولكنها تتعمد وضع الأكاذيب في تفاصيل الخبر: "الخبر بيتنقل صح لكن اللي جوه الخبر بيلعبوا فيه"، موضحا أن الفضائية تستغل تفاصيل الخبر لإثارة القلاقل في المجتمع عبر تلك التفاصيل.

وأكد أن التأخير في نقل الأخبار وإتاحة المعلومات من قبل وسائل الإعلام المصرية يؤدى إلى فراغ حول معلومات الحادث معين؛ الأمر الذي تستغله تلك الفضائيات المغرضة لملئه بالتضليل الإعلامي عبر تلك الفضائيات المغرضة، مشيرا إلى أن آلة الإعلام القطرية لا تحتمل رؤية مصر في وضع أفضل؛ وهو ما ينشئ تعاونا بينها وبين باقي وسائل الإعلام المغرضة.