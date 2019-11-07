الغرفة التجارية: أسعار الحبوب والغلال في مصر تشهد انخفاضا ملحوظا

قال أحمد الباشا إدريس، عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الحبوب والغلال بالأسواق المصرية تشهد انخفاضا ملحوظا جراء عوامل عدة: "سعر الأرز كحد أقصى 7 جنيهات، والفول أسعاره مستقرة، والسنة دي مصر ستشهد عصر الاستقرار في أسعار تلك المنتجات".

وأضاف "إدريس"، خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" لبرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن البضائع والحبوب والغلال متوفرة بكميات كبيرة بالمخازن؛ بخلاف هبوط سعر الدولار في مصر، موضحا أن مصر تعود مرة أخرى وبقوة إلى الخريطة الزراعية في زراعة الأرز: "السنة اللي فاتت منعنا زراعة الأرز في بعض الأماكن لتخفيض استهلاك المياه، والسنة دي مفيش استيراد للأرز".

وأكد أن مصر تستورد 90% من احتياج الأسواق لـ"الفول"؛ بينما لجأت وزارة الزراعة لتجهيز التقاوي بخلاف تشجعها للفلاحين على زراعة الفول مرة أخرى في مصر، مشيرا إلى أن وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية والمستوردين نجحوا في استقرار أسعار تلك السلع في الأسواق المصرية.