وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن حلف شمال الاطلسي"الناتو" في حالة موت سريري بأنها "كلام من ذهب"، وكتبت زاخاروفا - على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"- "كلام من ذهب، حقيقية وتعكس الجوهر، وهي تعريف واضح للحالة الراهنة للناتو".

وأضافت زاخاروفا، "هناك (لكن) واحدة (على الرغم من وجود الكثير منها) كيف يمكن لأوروبا التحكم في مستقبلها؟ القرن العشرين - حربان عالميتان القرن الـ19 وما سبقة - حروب محلية التي لا نهاية لها و(تصدير الأيديولوجيا) تحت ظلال السيوف والحراب لقد ساعدت العمليات التي نشأت من خلال (نقاط وودرو ويلسون)، التي مرت عبر تجربة الحرب العالمية الثانية وتطورت إلى التكامل الاقتصادي ثم السياسي لأوروبا، على حل المهمة الرئيسية - وقف الصراع الأوروبي الذي لا نهاية له ولكن في الوقت نفسه، أدت أيضا إلى الأزمة الحالية، الهوية والتنمية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد انتقد في مقابلة لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، حلف شمال الأطلسي "الناتو" وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء معتبرا أن هذا الحلف بات يشهد حالة "موت سريري"، وأشار ماكرون إلى عدم وجود أي تنسيق يتعلق بالقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع باقي الشركاء في حلف الناتو، وقال: "نحن نشهد اليوم اعتداء يقوم بها شريك لنا في الحلف وهو تركيا وهذا يحدث، في منطقة تتعرض فيها مصالحنا للخطر، كل هذا يحدث من دون تنسيق."