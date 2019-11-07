تحرك سريع قام به رجال الشرطة، عقب منشور كتبته محامية تدعى أسماء نعيم، عبر صحفتها الشخصية على فيسبوك، تسرد فيه تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي أثناء سيرها في شارع طلعت حرب، كما أشارت إلى تضررها النفسي الكبير إزاء الواقعة. ليبادر المقدم حسام العشماوي رئيس المباحث بإجراء التحريات وانتقل على رأس قوة أمنية وراجع الكاميرات حتى تمكن من تحديد هوية المتهم وألقى القبض عليه.

وقررت نيابة قصر النيل، حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش لفظيًا وجسديًا، بعد أن تعرفت الشابة المحامية على المتهم خلال تحقيقات النيابة، وشرحت الواقعة في التحقيقات، وأنها فوجئت بالمتهم يتحرش بها لفظيا خلال سيرها في شارع طلعت حرب وجسديًا أيضًا، وأنها أجلت عمل المحضر بسبب التعب الذي ألم بها من جراء التحرش اللفظي والجسدي لكنها فوجئت باتصال من رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل المقدم حسام العشماوي يخبرها بالقبض على المتهم.

عن السند القانوني لتحرك وزارة الداخلية دون بلاغ، قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون، إن المنشور الذي كتبته الفتاة على موقع التواصل الاجتماعي يعد بلاغا، موضحا أن الفيس بوك من المواقع المعتمدة في مصر.

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن المشرع في قانون الإجراءت الجنائية لم يضع أي وسيلة أو صيغة معينة للإبلاغ عن الجرائم، مشيرا إلى أنه لم يشترط أن يكون بورقة مكتوبة أو التوجه لجهة محددة.

وأكد أستاذ القانون أن الشكاوى التي تكون للجهات الإعلامية المختلفة سواء صحافة أو تلفزيون أو المواقع المعتمدة تعد بلاغا، وتبحث فيه الجهات المختصة بهذا الشأن.