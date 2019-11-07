نعى الفنان علي الحجار، خلال حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 28، والمقامة بدار الأوبرا الفنان هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم.

كان "علي" بدأ حفله الغنائي بأغنية "ماتمنعوش الصادقين"، ومن المقرر أن يقدم ما يقرب من 15 أغنية خلال الحفل.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.