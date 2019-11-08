يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برلين، مساء الأحد، بدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، ومن المقرر أن يلتقي ماكرون المستشارة أنجيلا ميركل، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

وسيلي اللقاءات عشاء مع عشرات الممثلين والشهود على سقوط الجدار وأحداث عام 1989.

وقال الإليزيه، إنها "لحظة تأمل في إرث عام 1989 ومعنى المشروع الأوروبي، مع تأكيد أهمية الشراكة الفرنسية الألمانية".

وهناك ملفات عدة تثير الانقسامات بين الشريكين وخصوصا طلب فرنسا اقرار سياسة استثمارية نشطة في أوروبا من دون التوقف عند ضرورة الا يتجاوز العجز في الموازنة نسبة 3%.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" الأسبوعية، اليوم الخميس، إن مسالة العجز في الموازنة "نقاش يعود الى قرن ولى".

كما أكد ماكرون وميركل اختلافهما حيال مستقبل حلف شمال الاطلسي الذي اعتبره الرئيس الفرنسي في حالة "موت عقلي".

وهذه الرؤية رفضتها ميركل معتبرة اياها "راديكالية"، لكنها حظيت باشادة من موسكو.