قال الدكتور ناصر ميشيل، أول نائب لورد مصري وعربي ببريطانيا، وممثل ملكة بريطانيا بمقاطعة تشيشير، إنه لم يكن يتخيل أن يحصل في يوم من الأيام على لقب "نائب لورد".

وقال ميشيل، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، إن لورد مقاطعة تشيشير اتصل به هاتفيا ودعاه لشرب القهوة معه والتعرف عليه إلا أن جلسة القهوة تحولت لغداء، "ظللنا ساعتين كاملتين نتحدث في كل شيء منذ نشأتي بمصر، قلت لأسرتي إن الراجل دا أكتر واحد حشري قابلته في حياتي وكان عايز يعرف عني كل حاجة".

وأضاف أنه طلب منه بعد ذلك أن يزوره بمكتبه، و"بعديها بشهر قالوا اللورد جايب معاه مديرين إدراة شركات وعايزين ييجوا يتعرفوا بيك، وقلت أهلا وسهلا، وكل واحد بقى يسأل وتوقعت إنهم عايزيني أدي جزء أكتر من مجهودي للعمل المدني أو تبرعات لكن لم أكن أتوقع أبدا أن ذلك بداية لتعييني نائب لورد".

واستطرد أنه بعد شهرين وصلته رسالة في البريد يبلغه فيها اللورد بأنه يرغب في ترشيحه نائبا له، و"طنشت الموضوع وكنت مفكر إنها مش رسالة حقيقية، وقلت لمديرة مكتبي أنا بقيت نائب لورد وضحكت ومشيت، ولقيتها نازلة تقولي أنا اتأكدت من مكتب اللورد وفعلا أنت مرشح".

وأشار إلى أنه في ديسمبر 2017 أرسل اللورد له وأبلغه أن القصر الملكي وافق على تعيينه، وفي يناير تم حفل التنصيب.