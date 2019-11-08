قال قائد البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية، الأميرال البحري جيمس ميلاي، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية كان حاجة ملحة، بسبب التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة في الممرات المائية.

وأضاف ميلاي، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، إن الهجمات على السفن التجارية في الممرات المائية التجارية، نفذتها دول تعمل في الخفاء وتوظف الغموض وسياسة الإنكار المستمر لأي مسؤولية عن الضرر الذي تلحقه بأمن الملاحة البحرية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، منذ مايو الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي، ردا على تلك التجاوزات.

وشهدت مملكة البحرين، اليوم، مراسم تدشين المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة قام بزيارة إلى مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي بالمملكة، حيث قام بافتتاح مبنى الأمن البحري الدولي في مقر وحدة الإسناد البحري الأمريكي، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

وقام القائد العام لقوة دفاع البحرين بجولة داخل مختلف أقسام مبنى الأمن البحري الدولي، وأطلع على ما يحتويه المبنى من منظومات متطورة ومعدات حديثة وتقنيات متقدمة لعملية تأمين الممرات المائية والملاحة البحرية، كما استمع إلى إيجاز حول مهام وواجبات مبنى الأمن البحري الدولي ومراحل سير العمل فيه، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتأمين حرية الملاحة البحرية والتصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة.