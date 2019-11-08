أحيا المطرب علي الحجار، حفلا غنائيا على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28.

قدم "الحجار" العديد من الأغاني التراثية التي نالت إعجاب الجمهور، إضافة إلة أشهر أغانيه منها "مسألة مبدأ"، و"ريشة ويا ريشة"، وأغنيه للمولد النبوي الشريف، و"هتوحشيني"، و"لية الطريق"، و"اتفقنا"، وغيرها وطلب "الحجار" من الجمهور الترحم على الفنان الراحل هيثم أحمد زكي التي وافته المنية الخميس.

وأطربت المطربة ريهام عبدالحكيم، الجمهور على مدار ساعة من أغانيها وأغاني الزمن الجميل للفنانة وردة، وأم كلثوم، وبدأت "ريهام" بأغنيه "فيها حاجة حلوة"، و"الحب كدة"، و"الفن"، و"أكدب عليك"، وغيرها