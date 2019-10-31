"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض فيلم "حتى لا يطير الدخان" في سينما زاوية في الـ 7 مساءً، احتفالًا بمرور 100 عام على مولد الأديب إحسان عبدالقدوس، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل "مايك" في "رووم آرت سبيس" جاردن سيتي في الـ 9 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل الفنان هشام خرما على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية في الـ8 مساءً، وسعر التذكرة 160 جنيهًا.

- حفل إنشاد صوفي "الحضرة" بقاعة الحكمة في ساقية بعدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- حفل الفنان علي الحجار على مسرح أوبرا جامعة مصر في الـ 8 مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و400 و500 و600 جنيه.