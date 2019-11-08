صباح يوم 21 أغسطس العام الماضي، وبينما هو في خدمته بشمال سيناء، نشر الضابط النقيب مصطفى محمد عثمان، منشورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحمل صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، يظهر فيها حاملًا "آيباد" خلال أحد الأعمال الفنية التي شارك فيها، وهو يتحدث إلى والده في هذا المسلسل.

وكتب الضابط "عثمان" عبارة أرفقها بالصورة وقال "متجلجش يابوي أنا واعر قوي وميهمنيش أيتها عيد.. وإحنا من ميتي بنعيد في البيت اطمن انت مخلف سبع"، في إشارة انه كان سيقضي العيد فى العمل بشمال سيناء، وليس وسط أسرته.

المفارقة في الصورة التي نشرتها مي عثمان، شقيقة الشهيد، أن شقيقها استشهد كما أن صاحب "الكوميك" توفي أيضا، واستشهد النقيب مصطفى عثمان خلال مواجهة عناصر إرهابية بشمال سيناء، صباح يوم 25 يونيو 2019، بعد أن تمكن من قتل عدد كبير منهم.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.