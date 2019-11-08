شارك القمص يؤانس، وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف تأكيدا لمبادرة "أعيادنا واحدة"، تأكيدا على روح المحبة والتسامح بين قطبي الأمة المصرية.

وزع القمص "يؤانس"، وكيل مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، كميات من حلوى المولد على دور الأيتام والمستشفيات والجمعيات الخيرية وعدد من الأماكن العامة بمناسبة حلول مولد خير الأنام ورسول المحبة والأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

قال القمص "يؤانس" إن الاحتفال يواكب ذكرى عطرة هي مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى سماحة الإسلام والمحبة والود الموجود بين الشعب المصري، مقدما التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العطرة، مؤكدا على مبادرة أعيادنا واحدة.

وأكد يؤانس في تصريحات صحفية، أن الكنيسة تستقبل في الأعياد المسيحية جميع الإخوة المسلمين ومشايخ الأزهر الشريف لتقديم التهاني للمسيحيين، وأن الشعب المصري يؤكد دائما على الوحدة الوطنية وتجمعهم دائماً المناسبات على حب الوطن.

كان القمص يؤانس التقى مساء أمس الخميس الشيخ جمال عواد مدير عام أوقاف البحر الأحمر، مقدما له التهنئة والذي رافقه خلال جولته لتوزيع الحلوى احتفالا بالمولد النبوي الشريف.