أحبطت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سعيد كامل، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة رحلة طيران شركة خطوط بيجاسوس رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا اشتبه مهند سامي، رئيس قسم تفتيش الركاب في راكبة مصرية قادمة من تركيا.

وتم تمرير حقائبها على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراي بمعرفة رامي مروان، رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من محمود صبري وعادل قرني ومينا نادي ومصطفي جنيدي، مأمور الجمرك، تحت إشراف جابر موسى، رئيس قسم التفتيش بحضور هاني عبدالحافظ، رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 3 علب أدوية لعلاج السرطان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية.

وجرى انتداب شرطية لتفتيشها ذاتيا، فتبين وجود 57 علبة دواء لعلاج السرطان مخبأه على جسم الراكبة.

قرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحرالأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.