فلوكس يرد على حملات السخرية منه: واحد قال لي هاخد صورة مع الشهيد الحي

علق الفنان أحمد فلوكس على حملات السخرية منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال فلوكس "إحنا بنحب الهزار والضحك بالنسبة للناس اللي نيتها عادية والشباب وشوفت ده كتير"، مضيفًا أن معجبيه يداعبونه وأن بعضهم حينما يقابله ويطلب التصوير معه يقول "ممكن صورة مع الشهيد" وأن أحدهم التقط معه صورة وهو في سيارته وقال له "هنشرها وأكتب عليها طلع لسه حي".

ونفى فلوكس أن تكون مشاركته في بعض الأعمال الخيرية جاءت بعد دوره في فيلم الممر، مشيرًا إلى أنه شارك مع مؤسسة صناع الخير لأنهم يقدمون أعمالا خيرية على أرض الواقع.

ولفت فلوكس إلى أنه تعاون معهم في حملة "عينيك في عنينا" وشارك في حملة للجمعية قامت بالكشف على العمال.

وكشف فلوكس عن كواليس زيارته لبعض المدارس، مشيرًا إلى أنه زار مدرسة في أواخر محافظة الفيوم، وأن الزيارة كانت ضمن مبادرة حياة كريمة بعدما قامت مؤسسة صناع الخير بتجديد البيوت بهذه القرية وجددوا المدرسة الموجودة بها.