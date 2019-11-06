أحمد فلوكس: أستعد لتقديم برنامج "يا آه يا آه" لكشف المتربصين بمصر

كشف الفنان أحمد فلوكس استعداده لتقديم برنامج كوميدي ساخر بعنوان "يا آه يا آه" لكشف المتربصين بمصر والخونة خلال الفترة الحالية، حسب وصفه.

وقال فلوكس، لـ"الوطن"، إنه سيتولى إنتاج برنامجه الذي سيتناول كل ما يهم المجتمع المصري، كما سيبرز عيوب المصريين بغرض الإصلاح منها خلال الفترة الراهنة، مضيفاً أنه استقر على تقديمه بواقع 30 دقيقة لكل حلقة.

وأوضح أنه يدرس عرض البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كي تصل رسائله ومضامينه لأكبر عدد ممكن من مرتادي هذه المواقع.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس كان فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وشارك في بطولته إلى جانب كل من أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، وكوكبة من النجوم.