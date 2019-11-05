عقب الفنان أحمد فلوكس، على حملة الانتقادات التي وجهت له الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دوره في فيلم "الممر"، قائلا، "أخذت الأمر بسخرية ولم أجد أي مشكلة في الكوميكسات الساخرة منه".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، "لم أتضايق إطلاقا سوى من القنوات الإخوانية وأعداء الوطن، الذين استخدموا هذه الحملة الساخرة في الإساءة لفيلم (الممر)، بسبب التأثير القوي الذي حققه الفيلم".

وتابع، "لا أعتبر الإساءات التي وجهت لي والسخرية مني تنمرا، إحنا بطبعنا كشعب دمنا خفيف، ونسخر من أنفسنا، ودائما نحب الضحك ولا أعتقد أنه يوجد تنمر في الأمر، بس أنا بتكلم عن قنوات الإخوان اللي أخذت الموضوع وعملت علية حفلة طول اليومين اللي فاتوا".

وأوضح الفنان أنه يّشكر من شارك من الحملة الساخرة منه، "طلعوني تريند في وقت قصير، وخلي الناس اللي مش عرفاني تعرفني، والله لو كنت صرفت ملايين عشان أوصل لكل الناس دي مكنتش هعمله بالشكل اللي تم مؤخرا"، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بـ"التريند"، ولكنه يغضب ممن ينتقدون فيلم "الممر" والتريقة من مسمى "الشهيد" بهذا الشكل الفج.

وأكد أنه يفكر في إنتاج برنامج ساخر على منصات التواصل الاجتماعي، لبيان حقيقة وزيف قنوات الإخوان، "هما نكشوني، أنا راجل ممثل مش سياسي"، موضحًا أن المستهدف من الحملة هو فيلم "الممر" بسبب تأثيره القوي على الأرض وفي الشارع وفي البلد وعلى كل الفئات، مؤكدًا أن نجاح الفيلم أزعج الكثيرين.

وعن منتقدي وقفته أثناء النشيد الوطني وقت تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفريق عمل "الممر"، قال، "لما نشيد وطنك يشتغل هتقف إزاى.. أكيد هقف انتباه، فالنشيد له احترامه.. دا لاعبي كرة القدم بيقفوا انتباه أثناء عزف النشيد، أنا مدخلتش الجيش لأني وحيد، وشرف ليا إني أدخل الجيش، ومعنديش مشكلة أتطوع في الجيش في أي وقت".