عمر زهران ينقل رسالة عزاء مؤثرة من الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي

نقل الفنان والمخرج عمر زهران رسالة من رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ورسالة من زوج والدة الفنان الراحل، وذلك خلال منشور عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاء في رسالة زوج والدته الراحلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ننعى بمزيد من الحزن والألم والأسى فقيد الشباب وفقيد العائلة الغالي المغفور له الفنان الشاب الجميل هيثم زكي".

وتابع: "ابني وحبيبي هيثم كنت لي نعم الابن والصديق لقد كانت صدمتي وفجيعتي أكبر من أن توصف ويعجز لساني عن وصفها".

وأضاف: "تركتنا ولكن عزاءنا انك في رحاب الله لن أنساك أبدا ما حييت حتى ألقاك"، موقعًا "عز الدين".

ونقل زهران رسالة الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي قائلًا: "أخي الغالي هيثم، لا أستطيع أن أعبر عما في داخلي من حزن، ولا أتخيل إنني فقدت أقرب إنسان لي".

وتابع: "ألم نتعاهد أن يكون كل منا سندًا للآخر لماذا تركتني وحدي يا أغلى ما عندي الألم كبير والفجيعة في فقدانك أكبر وأعظم".

وتابع: "دعائي لربي إن يجعل مثواك الجنة وإن يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة بقدر عظمته وقدرته، لن أنساك أبدا وستظل ذكراك دائما معي أينما ذهبت وأينما كنت".