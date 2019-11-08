مدير تعاقدات محطة تحلية العلمين: نسحب مياه من مسافة 2 كيلو وعمق 7 أمتار

كشف المهندس محمود نصر مدير تعاقدات محطة تحلية مياه البحر بالعلمين، عن المصدر الذي تحصل عليه المحطة من المياه، مشيرًا إلى أن هذه المياه تأتي من مسافة لا تقل عن 2 كيلو متر عمق لا يقل و7 أمتار من سطح البحر.

وأوضح نصر خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ليست كل مياه البحار صالحة للتحلية، وهناك معايير تحددها وزارة الصحة، وتكون مطابقة للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى أنه أهم تلك المعايير درجة ملوحة المياه، ونسب الأكسجين فيها.

وأشار نصر إلى أنه قبل الشروع في بدء عملية بناء المحطة يجب أن تخضع للكثير من الدراسات حتى لا تؤثر سلبًا على البيئة والشواطى نظرًا لكون المحطة في منطقة سياحية.

وأكد مدير تعاقدات محطة تحلية مياه البحر بالعلمين، أنهم جهزوا المواسير اللازمة لسحب المياه من البحر، وانتهوا من توصيلها، خلال فترة "الشباك" وهي الواقعة في الأشهر من مايو وحتى أغسطس، وتكون فيها البحار هادئة بدرجة تسمح لنا بالعمل لافتًا أن التجهيز لمحطة العلمين استغرق 9 أشهر حيث إن طبيعة العمل دقيقة وصعبة.