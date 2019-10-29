دشن المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، والعميد كرم عبدالفتاح فريد، القيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، اليوم الثلاثاء، محطة تحلية لمياه البحر بتجمع الباغة بقرية أبوصويرة التابعة للمدينة لخدمة التجمع والتجمعات المجاورة له.

وقال رئيس المدينة إن المحطة إهداء من إحدى الجمعيات الخيرية، تحت إشراف القيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء في إطار اهتمام الدولة لتوصيل كافة الخدمات لأهالي التجمعات البدوية البعيدة عن المدن.

وأضاف أن تجمع الباغة يبعد عن مدينة رأس سدر قرابة 45 كيلومتر في عمق الجبل، ويبلغ عدد سكانه نحو 380 نسمة، موضحا أنه سيجرى إنشاء وحدة صحية متكاملة لخدمة أهالي التجمع والتجمعات المجاورة بناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير الخدمات للتجمعات والقرى والوديان.