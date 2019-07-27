تابع اللواء محمود عيسي مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات، الأعمال الجارية لإنشاء محطة تحلية بمدينة رأس سدر للوقوف علي نسب ومراحل التنفيذ، يرافقه علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن محطة التحلية ستعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد أن هذه المحطة ستقضي تماما علي أزمة المياه التي تعاني منها المدينة والقري السياحية التابعة لها.

وتتضمن عمليات الإنشاء بالمحطة إقامة مأخذ بحري ومبنى طلمبات للمأخذ البحري وفلاتر تنقية، ومبنى للتحلية وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا، ومعمل مراقبة وضمان جودة، ومبنى للمعالجة النهائية، وعنبر لطلمبات المياه، فضلًا عن المباني الإدارية، ومبنى سكن العاملين والمهندسين ومخزن وورشة.