أصيب 37 طالبا، منذ قليل، إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق قنا - سفاجا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 5 طريق "سفاجا - قنا" تابع لإحدى المدراس في محافظة قنا، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 37 طالبا، ونقل المصابون إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وصرح مصدر طبي بأن حالة المصابين جميعها خفيفة عبارة عن كدمات وإصابات سطحية وجروح بسيطة وكسور، وجارٍ عمل الإسعافات اللازمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر لموقع الحادث وجارٍ المتابعة.