أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة طورت 201 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 156 منطقة أخرى، وتحتوي تلك المناطق على 221607 وحدات سكنية.

وأكد الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 18 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، موضحا أنه جرى الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح الوزير أن الوحدات يجرى تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يجرى توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذي عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود، بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.