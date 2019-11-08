وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، وزير الخارجية سامح شكري، قادما من واشنطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن البنك الدولي والذي عقد أمس الأول لبحث الخلاف حول سد النهضة الأثيوبي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من واشنطن، فجر اليوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار.

يجدر الإشارة إلى أنه أعلن أن الاجتماعات حول سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات ووضع جدول زمني واضح ومحدد وسيتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، مشيرا أنه سيتم عقد لقائين في واشنطن خلال هذه الاجتماعات بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماعات أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة وهو توليد الكهرباء دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.