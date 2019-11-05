شهد عدد من البنوك تباينا في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.77 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.76 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو البنك الأهلي المصري نحو 17.94 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.92 جنيه للشراء و18.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.