تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.