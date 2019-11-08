نفقت كميات من الأسماك النيلية في ترعة خلف قرية منية سندوب متفرعة من ترعة المنصورية بمحافظة الدقهلية، وبمجرد اكتشافها انتقلت الجهات المعنية من الصحة والبيئة وشرطة المسطحات المائية، لمعرفة سبب النفوق.

حيث تلقى جهاز شئون البيئة فرع المنصورة، بقيادة المهندسة أمال السيد عطية، رئيس الفرع، شكوى من الأهالي بوجود أسماك نافقة بترعة قرية منيه سندوب متفرعة من ترعة المنصورية، التابعة لمركز المنصورة، فانتقل أعضاء الجهاز، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية، بقيادة العقيد أحمد عطية، ومكتب مراقبة الأغذية المركزي بالمنصورة ورئيس مكتب مصايد الأسماك بالمنصورة.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن نفوق الأسماك نتيجة إلقاء جرار كسح بمياه صرف صحي في الترعة، إضافة إلى أن أهالي المنطقة أنفسهم يلقون بمياه صرف صحي من البيوت، إضافة إلى صرف المصانع على جانبه الأيمن.

وأخذ مكتب مراقبة الأغذية المركزي بالمنصورة، بإشراف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، كميات من الأسماك النافقة، لتحليلها في المعمل المركزي لبيان سبب النفوق.

وقال خالد عبد الحميد، أحد أهالي المنطقة، إننا فوجئنا بظهور كميات كبيرة من الأسماك نافقة على سطح مياه الترعة والتي تغير شكل المياه فيها خلال الفترة الأخيرة لأن معظم المياه الموجودة مياه صرف، ولم تتجدد المياه منذ فترة حتى أصبحت يخرج منها روائح كريهة.

وأضاف عبد الحميد، أننا نشتكي بشكل دائم من الصرف المباشر على الترعة إلا أن الفترة الأخيرة تفاقم الوضع وأصبحت الترعة مكان غير صالح للأسماك.

وأكد مصدر أمني، على تحرير محضر بالواقعة، والصحة أخذت العينات لتحليلها لبيان سبب نفوق الأسماك.