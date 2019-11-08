اليوم.. أسرة الفنان هيثم أحمد زكي تقيم سرادق عزاء بالزقازيق

تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، سرادق عزاء له، اليوم الجمعة، بمدينة الزقازيق، وقال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته في وقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية ووارى جثمانه الثرى بمقبرة والده، تقيم بمدينة الزقازيق، وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدا السبت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.