قال وليام روبوك نائب المبعوث الأمريكي الخاص بالتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تبذل جهوداً كافية لمنع عدوان تركيا في الأراضي السورية.

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تحاول اتخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتقداً جرائم الحرب بحق الأكراد في سوريا مشيراً إلي أنها جرائم حرب أو تطهير عرقي.

الجدير بالذكر أن تم الاتفاق مع روسيا والولايات المتحدة في 17 أكتوبر الماضي إلى وقف عدوان تركيا مع فصائل سورية موالية لها في 9 أكتوبر ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.