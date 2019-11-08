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أفريقيا فى قلب المحروسة

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موسكو: تمديد معاهدة "ستارت ـ 3" الحل الوحيد للحد من الصواريخ النووية

موسكو: تمديد معاهدة "ستارت ـ 3" الحل الوحيد للحد من الصواريخ النووية

"الري" تبحث تجميل محور المريوطية في الجيزة

"الري" تبحث تجميل محور المريوطية في الجيزة

وكيل "زراعة دمياط" يناقش مشاكل الفلاحين مع مسئولي الإدارات

وكيل "زراعة دمياط" يناقش مشاكل الفلاحين مع مسئولي الإدارات

روسيا تنشر مروحيات عسكرية على حدود سوريا وتركيا

روسيا تنشر مروحيات عسكرية على حدود سوريا وتركيا

دبلوماسي مغربي: حريصون على دعم العلاقات التاريخية التي تجمعنا بتونس

دبلوماسي مغربي: حريصون على دعم العلاقات التاريخية التي تجمعنا بتونس

لافروف: خطة عمل روسية صينية لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية

لافروف: خطة عمل روسية صينية لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية

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بعد 112 يوماً فى "الحضّانة".. أطباء "الأقصر الدولى" يحتفلون بشفاء "يوسف"

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"الإجابة بـ50 جنيه".. مكافأة فورية من أستاذ جامعي لطلابه لتحفيزهم

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منها "النزول للشارع".. معايير تقييم أداء رؤساء الأحياء بالقاهرة

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