نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، المرحلة الثانية من دورة تنمية الوعي بالمحليات، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

الدورة تمت برعاية اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وحاضر فيها كل من: هاني أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، وسحر صلاح، منسق نفس المركز.

وقال مندي عكاشة، مدير "الشباب والرياضة" بالمنيا، إن الندوة تناولت التعريف بالإدارة المحلية، واختصاصات المجلس المحلى وتشكيله، وشروط الترشيح له، وأداوات الرقابة عليه، وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف: أبواب المديرية مفتوحة أمام أي شاب صاحب فكر أو مبادرة تخدم الوطن وتراعي المصلحة العامة، ونسعى دائمًا إلى جذب الشباب للمشاركة في أنشطتنا المختلفة، من معسكرات وندوات تثقيفية وتدريبات، تخدم طموحاتهم في سوق العمل المحلي والدولي.