كتبه عليه فراق أحبابه منذ أول يوم هبط فيه إلى الدنيا، فراق العائلة بعد انفصال والديه وهو لم يكمل عامه الأول، فراق والدته وهو في العاشرة من عمره، مرورا بجديه اللذان تكفلا برعايته بعد وفاة والدته، ثم خاله ومن بعده والده، حتى كتب عليه فراق أخيه غير الشقيق الذي انتقل للعيش مع والده في لندن، 35 عاما، عاشها هيثم أحمد زكي من الأحزان ليأتي الموت ويجمعه بكل من أحب بعد سنوات من البعد.

محمد شعبان.. الصديق الذي سبقه إلى الآخرة

اعتبر الجميع العلاقة التي جمعت الفنانين الراحلين ممدوح وافي وأحمد زكي مميزة من نوعها، حتى الموت لم يبعدهما عن بعضهما البعض، حيث لحق "زكي" بصديق عمره "وافي" بعد عام واحد فقط من رحيله، وهو ما تكرر مع الابن "هيثم".

في يونيو 2018 رحل بشكل مفاجئ المؤلف الشاب محمد شعبان نجل الفنان شعبان حسين، عن عمر يناهز الـ 39 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، والذي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بـ هيثم أحمد زكي، حيث كان من القلائل الذين حضروا حفل خطبته على إنجي سلامة، كما "هيثم" كان دائم زيارته في منزله والتقاط صور مع أطفاله، وبعد مرور عام وأشهر قليلة يلحق "هيثم" بصديقه وسط صدمة كبيرة لجمهوره وأصدقائه في الوسط الفني وخارجه.

ونشر أحد الأصدقاء المشتركين لـ "محمد" وهيثم" صورة تجمعهما، معلقا: "ربنا يرحمكم يا هيثم أنت ومحمد فراقكم مطولش في الدنيا".