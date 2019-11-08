نعى عدد من الفنانين الراحل هيثم أحمد زكي، و الذي رحل عن عالمنا، بالأمس، متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية، توفي على إثره داخل منزله، عن عمر ناهز 35 عاما.

ونشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "قلبي واجعني عليك أوي يا هيثم.. إزاي دفنتك وهآخد عزاك.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. مع السلامة يا حبيبي.. هشوفك تاني.. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".

بينما نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها الشخصي على إنستجرام صورة لجنازة الراحل هيثم أحمد زكي، وعلقت عليها قائلة: اليتيم اللي مالوش أهل يودعوه ويدعو له.. المصريين كانوا أهله وعيلته ودعوا له وعملوا له عمرات كمان.. دول المصريين وقت الشدة.

وأضافت سويدان "اللهم صَل علي سيدنا محمد وأله على قدر مقداره العظيم وارحم واغفر لهيثم ولأخي أحمد وأمواتنا جميعا".

هاني شاكر ينعى هيثم أحمد زكي: فقيد الفن والشباب

كما نعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الراحل وكتب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "اللهم أرحم فقيد الفن والشباب هيثم أحمد ذكي وأدخله يا رب فسيح جناتك وخفف عنه،وطأه القبر وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان"

وشارك النجم شريف منير في نعي الفنان هيثم أحمد زكي عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله.. خلاص يا هيثم.. مبقتش لوحدك ولا بقيت يتيم.. كده العيلة اكتملت.. حمدلله على السلامة".

صورة.. زينة تنعى هيثم أحمد زكي: والله ماحد هينساك

"في حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوة قلوبنا وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب.. في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي أنت أكيد سايبه ما بينا ضد النسيان.. والله ماحد هينساك اللي إذاك مش هينساك واللي ظلمك مش هينساك، واللي بيحبك مش هاينساك كانوا نسيوا أبوك لو بيعرفوا ينسوا" بهذه الكلمات أرثت الفنانة زينة الراحل هيثم أحمد زكي عبر حسابها على إنستجرام.

وأضافت زينة: حب الناس ودعواتهم ودموعنا عليك نجومية كبيرة أوى ولا مخلوق يحلم بيها يا ابني... لو تعرف إن الدنيا كلها زعلانة عليك يا هيثم وبتدعيلك من قلبها ولغاية دلوقتي بيدعوا لأبوك الله يرحمكم ويعفوا عنكم أنتم وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا يا رب.

وعن التغطية الإعلامية لجنازة هيثم أحمد زكي، ووجه الفنان أحمد السعدني، رسالة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين من أجل السيطرة على الفوضى التي تحدث أثناء جنازات الفنانين- بحسب وصفه- .

ونشر السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر "نداء لنقيب الصحفيين الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة و كاميرا فوتوغرافيه واحدة و محرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه) و يتم عمل نسخ لباقي البرامج و الصحف".

وتابع السعدني "إحنا اللي بيتوفي فينا بيتمرمط حرفياً لحد ميتدفن ارحمونا يرحمكم الله".

كما علق السعدني عبر حسابه على إنستجرام رسالة للشخص الذي أهدى هيثم أحمد زكي العمرة قائلا "ربنا يكرمك".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.