تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل بمنطقة المقطم وبحوزته 2.55 كم من مخدر الفودوومبلغ مالي 115 جنيه وهاتف محمول، كما تم ضبط المدعو (م.ص.ح) والسابق إتهامة في عدد 3 قضايا مخدرات، وكان بحوزته 100 جرام من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالي 90 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.