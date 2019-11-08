قررت نيابة مصر القديمة حبس 3 موظفين بالأمن الإداري في مستشفى قصر العيني 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في واقعة إلقاء الزيت على مقاعد المرضى داخل مستشفى قصر العيني بتهمة الإخلال بمهام الوظيفة.

يُذكر أنَّ موظف الأمن الأول المقبوض عليه والذي ظهر في مقطع مصور ألقى زيت على مقاعد الانتظار بالمستشفى، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لما فعله الموظف والذي تسبب في حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.

وبعد تداول مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على مواقع التواصل، ألقي القبض على الموظف المتهم، وأقر أمام الشرطة بصحة الواقعة، قائلا إنه فعل ذلك لإجبار المرضى المترددين على قصر العيني على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه.