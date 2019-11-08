أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، عن فصل التيار عن أبراج : الهدى، الروضة، التليفزيون، السراج بمنطقة الحميات، غدا السبت 9 نوفمبر 2019، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لعمل صيانة بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذار عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.