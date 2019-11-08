قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم، إن المستشارة أنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى العاصمة الإيطالية "روما"، الاثنين المقبل، مضيفا- في تصريحات- إنه من المقرر أن تلتقي ميركل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لعقد محادثات ثنائيه تشمل العلاقات الثنائية والسياسة الأوربية، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان اليوم، إلى أن وزير الخارجية هايكو ماس، سوف يلتقي بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، غدا السبت، لإجراء محادثات بمقر الوزارة في العاصمة الألمانية "برلين".

وفي سياق آخر، قال زايبرت، إن ميركل سوف تستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، في العاصمة "برلين"، الجمعة المقبلة، وأشار المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية - في تصريحات اليوم - إلى أن هذا هو الاجتماع الأول بين الجانبين منذ تولي رئيس الكونغو الديمقراطية مهام منصبه العام الماضي، والذي اتخذ خطوات أولية نحو مسار الإصلاح والانفتاح.

وأوضح المتحدث الألماني، أن المحادثات سوف تركز على الوضع السياسي الحالي والتطورات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، بما في ذلك تمركز أكبر بعثة للأمم المتحدة للسلام والاستقرار في العالم في الكونغو الديمقراطية، التي تقدم مساهمة مهمة للغاية في الاستقرار والأمن في شرق البلاد، إضافة إلى مناقشة أساليب مواجهة تفشي فيروس "إيبولا".