"سموم الإسكندرية" يحذر من أدوية لعلاج اضطرابات القلب: تؤدي إلى التسمم

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، من تناول الأدوية التي تنتمي إلى حاصرات "Beta blockers"، لعلاج اضطرابات القلب دون إشراف الطبيب المختص، حتى لا تؤدي إلى حدوث تسمم.

وحذرت الدكتورة مها غانم، المشرف على المركز، اليوم، من تناول أدوية مثل سوتالول لعلاج اضرابات نبضات القلب والأوعية الدموية، وبروبرانولول لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وأوكسبرينولول لعلاج الاضرابات المعوية والقلق.

وقالت "غانم"، إن تلك الأدوية المشار إليها، يمكن أن يؤدي التسمم بها إلى عدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والإحساس بالدوار والإغماء، نتيجة تناول جرعات غير مقررة ضمن الخطة العلاجية.

وتابعت أن أوجه العلاج تجرى على مراحل، تبدأ من مراقبة القلب وضغط الدم، ونقل المريض فورا إلى أقرب وحدة سموم، لإجراء غسيل المعدة واستخدام الجلوكاجون، والبنزودياز يبينات، وعمل غسيل الكلى، والأنسولين والوضع على جهاز الأكسجين.