محافظ سوهاج يشارك في احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء مصطفى عبد الفتاح حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، ورجال الأزهر والأوقاف، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية وأهالي سوهاج.

وهنأ المحافظ أبناء سوهاج بحلول الذكرى العطرة لمولد الهدى ونور البشرية سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، مشيراً إلى أننا نتخذه دائما القدوة في جميع معاملاته الإنسانية مع البشر كافة، واهتمامه ببناء الإنسان وقيام المجتمع على أسس سليمة تحفظ حقوق الجميع، وترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأضاف " الأنصاري" أنه يجب علينا أن نتخذ من حياة النبي صلي الله عليه وسلم الدروس المستفادة ومن أهمها الأخذ بالأسباب والمثابرة، والصبر على الشدائد من أجل تحقيق الأهداف، وأهمية التحلي بأخلاق الرسول الكريم لدعم القيم في حياتنا جميعا، وترسيخ الانتماء إلى الوطن من خلال المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتى تؤكد على أهمية حب الوطن والعمل على رفعته واستقراره.

بدأ الحفل عقب أداء صلاة المغرب بتلاوة آيات من الذكر الكريم، ثم كلمة للشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الديني للمحافظة تحدث خلالها عن سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم، مشيراً إلى أنها من أطيب الأوقات التي تطمئن لها القلوب هو ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فيجب أن يكون الاحتفال له قوة من قوة حبنا للرسول الكريم، وأن تجري محبة الرسول في وجداننا، وأن نمشي على هدية.

وألقى الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها عن المولد النبوي الشريف، داعياً إلى دراسة أخلاق الرسول الكريم، وأن نلتزم الرحمة في تعاملاتنا، والبعد عن الشدة، وتأثير ذلك على المجتمع.